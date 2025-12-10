В «СберБанк Онлайн» появились мини-экоcистемы «Дом» и «Авто»

В приложении «СберБанк Онлайн» появились мини-экосистемы «Дом» и «Авто», созданные под ключевые жизненные сценарии. Их представил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев на конференции «Сделано в Сбере».

Отмечается, что новые функции стали не простым обновлением интерфейса, а полноценными центрами управления недвижимостью и автопарком, призванными экономить время и деньги.

В Сбере отметили, что раздел «Дом» уже используют 15 млн россиян. Он автоматически собирает информацию о всей недвижимости пользователя — квартирах, домах, дачах, гаражах, машино-местах и кладовках — из сервиса «Домклик» и портала «Госуслуг» (при согласии). Также можно вручную добавить или удалить объекты.

Сервис объединяет все, что связано с жильем: автоматическую загрузку счетов за ЖКХ (если поставщик работает со Сбером), оплату коммунальных платежей, оформление страховки, юридические консультации и заказ дизайн-проектов. Все квитанции будут доступны в одном разделе.

В «Авто» можно: записаться на ТО с экономией до 30% в проверенных дилерских центрах и СТО; заправиться с кешбэком; оплатить штрафы и проезд по платным дорогам; оформить и продлить страховку; приобрести автотовары; оценить рыночную стоимость авто; купить и продать машину.

При первом входе в раздел пользователь создает цифровой профиль для одного или нескольких автомобилей и управляет ими в пару кликов. Отмечается, что уже 800 тыс. клиентов оплатили через «Авто» штрафы и счета.