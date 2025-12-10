На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США в сети магазинов продают горячий шоколад на костном мозге

NYP: в США появился горячий шоколад на костном мозге стоимостью $11
Dana Sauchelli

В США в сети магазинов продают горячий шоколад на костном мозге, пишет New York Post.

Один из самых известных и элитных продуктовых магазинов Лос-Анджелеса — Erewhon — запустил зимнюю новинку: горячий шоколад на основе бульона, сваренного на костном мозге. Напиток уже вызвал бурные обсуждения в соцсетях и неоднозначные отзывы от покупателей.

Сезонный продукт создан совместно с компанией FOND Regenerative, производителем костного бульона, которая заявляет о его пользе для пищеварения. В составе напитка — сам бульон с имбирем, кайенский перец, кокосовое молоко, кленовый сироп, какао-порошок и корица. Стоимость чашки — $11, однако для участников клуба Erewhon напиток доступен бесплатно в рамках ежемесячного бонуса.

Несмотря на заявления о «целебных свойствах» такого напитка, реакция покупателей оказалась противоречивой. Актриса и комик Джинджер Гонзага в соцсетях назвала новинку «рвотой» и «желчью в чашке». Критика звучит и среди работников самого магазина. Сотрудники, которые готовили новую партию горячего шоколада, признались, что пробовали его и сочли «отвратительным».

Ранее в Китае в продаже появился кофе с тараканами.

