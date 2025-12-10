Иосиф Пригожин о многомиллионных гонорарах артистов в Новый год: «Кому дорого, тот не покупает»

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал людей, которые возмущаются из-за многомиллионных гонораров звезд в новогодние праздники. Он заявил «Газете.Ru», что стоимость артистов растет из-за инфляции.

Муж певицы Валерии отметил, что в мире сейчас сложная экономическая ситуация, поэтому цены увеличиваются на все. При этом, по его словам, почему-то никто не обсуждает подорожание продуктов и жилья, вместо этого осуждают артистов, зарабатывающих на новогодних корпоративах.

«Есть такое понятие: спрос рождает предложение. Дело все в том, что можно предъявить претензии и по поводу того, что растут цены на продукты питания, арендную плату, жилье, машины, понимаете? Во всем мире идет инфляция, девальвация денег. И поэтому, когда делают артистов крайними в этом вопросе, у меня это вызывает просто хохот. Помимо того, что есть понятие востребованности, пик популярности, когда растет цена на востребованных артистов, есть и падение цены. Таких случаев очень много в мире. Это как акции на бирже. Да, вышел хит, цена поднялась. Ну, давайте предъявим претензии, почему Кадышева стоит 25 млн рублей. Долгое время она тихо-тихо была, и вдруг появились зумеры, которые подняли ее стоимость. Поэтому как бы завидовать гонорарам артистов или там обвинять их в том, что у них цены выросли — это, по крайней мере, очень смешно», — заявил Пригожин.

Продюсер считает, что неправильно считать чужие деньги. Также он подчеркнул — государство только выигрывает от того, что звезды зарабатывают больше, так как от этих сумм вычитаются налоги.

«Это вот абсолютнейший бред. Я, правда, диву даюсь. Почему всех волнует, насколько подорожали сегодня артисты? Почему артисты всегда крайние, я вообще не пойму. Кому дорого, тот не покупает. Они что, деньги платили? Вот у меня тоже вопрос такой. Люди, которые говорят, что артисты слишком много берут, платят за это? Они считают чужие деньги. Надо не забывать главные вещи, что артист сам в себя вкладывает. Он вкладывает в клипы, в рекламу своих новых песен. Он содержит огромную команду людей. У него есть директора, музыканты, администраторы, менеджеры, семья в конце концов. Почему все считают доходы? Я не понимаю, почему никто не считает расходы. И самое главное, что государство от этого тоже не проигрывает. Артисты платят налоги от тех сумм, которые они получают. Это спокойно можно увидеть в налоговой декларации», — рассказал Иосиф Пригожин.

Ранее директор Ирины Аллегровой опроверг новости, что она выступит на новогодних корпоративах.