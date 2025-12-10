На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мамаева рассказала о своем расстройстве

Модель Алана Мамаева призналась, что у нее дислексия
true
true
true
close
ТНТ

Модель и телеведущая Алана Мамаева рассказала в Telegram-канале, что обнаружила у себя дислексию.

Дислексия — это нарушение способности читать и понимать написанный текст. Люди с этим расстройством сталкиваются с трудностями при восприятии букв, слогов, слов и предложений.

«Я вижу слово и читаю его неправильно, изобретая из тех же букв новое слово! Например, слово «волос» я могу прочитать как «слово» или «он» написать «но» и т. д.», — рассказала телеведущая.

В октябре Хамовнический районный суд оставил неудовлетворенной апелляционную жалобу Мамаевой против бывшего мужа Павла и его матери.

Мамаева судилась за долю в апартаментах площадью 127,42 квадратных метра и два парковочных места в элитном ЖК. Жилье принадлежало отцу футболиста. После его кончины оно перешло его жене и сыну Павлу. В своей жалобе модель требовала признать договор участия в долевом строительстве недействительным в части.

Сторона модели утверждала, что в период брака Павел Мамаев за счет денежных средств, полученных в браке, являвшихся общим имуществом супругов, приобрел объекты недвижимости, права на которые были оформлены им на своего отца. Мамаева требовала свою долю.

Ранее Алана Мамаева раскрыла траты в сотни тысяч рублей на машину в год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами