Мамаева рассказала о своем расстройстве

Модель Алана Мамаева призналась, что у нее дислексия

Модель и телеведущая Алана Мамаева рассказала в Telegram-канале, что обнаружила у себя дислексию.

Дислексия — это нарушение способности читать и понимать написанный текст. Люди с этим расстройством сталкиваются с трудностями при восприятии букв, слогов, слов и предложений.

«Я вижу слово и читаю его неправильно, изобретая из тех же букв новое слово! Например, слово «волос» я могу прочитать как «слово» или «он» написать «но» и т. д.», — рассказала телеведущая.

В октябре Хамовнический районный суд оставил неудовлетворенной апелляционную жалобу Мамаевой против бывшего мужа Павла и его матери.

Мамаева судилась за долю в апартаментах площадью 127,42 квадратных метра и два парковочных места в элитном ЖК. Жилье принадлежало отцу футболиста. После его кончины оно перешло его жене и сыну Павлу. В своей жалобе модель требовала признать договор участия в долевом строительстве недействительным в части.

Сторона модели утверждала, что в период брака Павел Мамаев за счет денежных средств, полученных в браке, являвшихся общим имуществом супругов, приобрел объекты недвижимости, права на которые были оформлены им на своего отца. Мамаева требовала свою долю.

