Сбер запустил управление семейными финансами в приложении

Сбер представил на конференции «Сделано в Сбере» расширенные возможности управления семейными финансами в приложении »СберБанк Онлайн». О нововведениях рассказали первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев и его команда.

Отмечается, что теперь пользователи могут добавлять в свой профиль близких — супругов, детей, гражданских партнеров, братьев и сестер, родителей. После подтверждения приглашения у них открывается доступ к совместным банковским продуктам и сервисам.

По данным банка, уже 200 тыс. клиентов открыли совместные платежные счета, 300 тыс. — совместные накопительные счета и вклады. Всего совместными продуктами пользуются 3 млн человек, а семейными сервисами Сбера — 15 млн.

В Сбере подчеркнули, что банк стал первым в России, предложившим столь широкий набор решений для совместного управления финансами.

Владелец счета может поделиться уже существующим платежным счетом или открыть новый с общим доступом, выпустить к нему дополнительную карту и получать ее через курьера или в офисе. При этом оба пользователя увидят единую историю операций и аналитику расходов в разделе «Анализ финансов».

В свою очередь, по вкладам и накопительным счетам можно предоставить близкому доступ — он увидит баланс и сможет пополнять счет. Кроме того, в ближайшее время появится возможность разрешить перевод средств с совместного счета на личный — при выборе соответствующей настройки.

Также была реализована функция совместного погашения кредита. Заемщик может дать близкому доступ к своему кредиту. Тот сможет назначить свою карту резервной — в дату платежа недостающая сумма будет автоматически списываться с нее (разово или на выбранный срок), а также частично или полностью погасить кредит досрочно.

Дополнительно в приложении доступен расчет общего семейного кредитного лимита — это помогает, если одному человеку недоступна требуемая сумма займа.