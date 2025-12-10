На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме попросили Роскомнадзор проверить Call of Duty на русофобию

Депутат Делягин попросил проверить на русофобию игры серии Call of Duty
Activision

Серию шутеров Call of Duty: Modern Warfare (оригиналы и ремастеры) нужно проверить на русофобию и запретить к распространению. Как стало известно «Газете.Ru», с такой инициативой в письме к Роскомнадзору выступил замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Когда я попробовал поиграть в эти игры, начиная с самой первой, меня хватила оторопь. Почти все время приходится стрелять именно по русским солдатам. Это очень неприятный опыт для любого гражданина нашей страны, какой‑то ужасный мазохизм. Единственные положительные русские в сюжете — те, кто сотрудничает с американскими и британскими диверсантами. В нынешнем контексте, когда мы находимся с этими странами в состоянии прокси‑войны, это выглядит особенно ужасно», — отметил Делягин.

По словам парламентария, поводом для жалобы в РКН стали обращения граждан. В них утверждается, что в серии игр присутствует русофобский контент (в частности, Россия представлена агрессором), а игрокам из России дают задание сражаться с российской армией.

В списке игр, которые предлагает запретить Делягин, входят все тайтлы Call of Duty серии Modern Warfare и все их ремастеры — от Modern Warfare (2007) и ее продолжений до Modern Warfare II (2022).

Ранее в Кремле ответили на вопрос о блокировке Roblox в России.

