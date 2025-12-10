В Москве перекрыли движение транспорта на Киевском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Киевском шоссе в районе шоссе Ракитки по направлению в центр», — говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными при построении маршрута.

До этого в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разит бампер.

Кроме того, в Москве патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как патрульный автомобиль сбивает мужчину, который едет по пешеходному переходу. От удара человек подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть. Инцидент произошел 7 декабря на Краснопрудной улице.

Ранее петербуржец переехал автомобилем человека во дворе дома.