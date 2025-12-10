На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Клаве Коке предсказали крах карьеры из-за ухода из Black Star

Лоза заявил, что уход Клавы Коки из Black Star обернется потерей контрактов
Певец Юрий Лоза не поверил в успех своей коллеги Клавы Коки после ухода из музыкального лейбла Black Star. В беседе с Общественной Службой Новостей он заявил, что без такого тыла она потеряет и контракты, и слушателей.

Лоза уверен, что теперь у молодой певицы не будет сильных покровителей, продвигающих ее творчество. При этом он в очередной раз заявил, что она не обладает вокальными данными.

«Любой артист, а особенно тот, который не умеет петь, не имеет сильной музыкальной базы, покидая крупные проекты, всегда остается без денег, контрактов и зрителей, — уверен певец. — Боюсь, что в случае с Клавой Кокой мы можем ожидать именно такого расклада».

Он назвал Коку безнадежной, заявив, что она не сможет остаться конкурентоспособной в силу отсутствия голоса.

Напомним, на днях продюсер Павел Курьянов (Пашу) объяснил уход Клавы Коки из музыкального лейбла Black Star. Он подчеркнул, что за 10 лет работы с лейблом Клава Кока превратилась в прекрасную большую и успешную артистку, добавив, что не испытывает обиды на ее решение двигаться дальше. Лейбл оставил за Клавой Кокой полное право на использование творческого имени и исполнение всех песен. Также звезда продолжит получать доходы из старого каталога. Продюсер отметил, что Клава будет полностью развиваться самостоятельно, однако сотрудничество с ней может продолжиться со стороны дистрибуции музыки по обоюдному желанию сторон.

Ранее Пригожина, Валерию и Клаву Коку заточили в лифте.

