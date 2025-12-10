Лавров рассказал, когда состоится конференция России и Африки

Вторая конференция России и Африки на уровне министров состоится на следующей неделе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Совете Федерации, передает ТАСС.

«С африканскими друзьями работаем над выполнением договоренностей, принятых на двух саммитах Россия - Африка в 2019 и 2023 годах, на повестке дня проведение на следующей неделе второй министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка...» — сказал он.

Кроме того, по словам дипломата, также обсуждается подготовка третьей российско-африканской встречи в верхах в 2026 году.

В начале ноября 2024 года состоялась первая министерская конференция Форума партнерства РФ — Африка. Тогда глава российского внешнеполитического ведомства зачитал приветствие президента страны Владимира Путина, который отметил, что развитие связей между РФ и африканскими странами становится более насыщенным и многоплановым. Он уточнил, что об этом свидетельствует содержательная программа конференции.

Ранее Лавров обсудил с главой МИД Египта подготовку к конференции Россия — Африка.