В Киеве нашли мертвым сына единственного украинского космонавта

В Киеве обнаружен мертвым сын космонавта Леонида Каденюка
close
Global Look Press

Тело 41-летнего сына единственного украинского космонавта Дмитрия Каденюка обнаружила в его квартире в Киеве мать Вера Каденюк. Об этом сообщает «Страна.ua».

Как стало известно от знакомых семьи, мужчина был обнаружен у входной двери, весь в крови и с порезами на теле. В публикации отмечается, что никаких предсмертных записок не было обнаружено. Кроме того, расположение ран на теле указывает на то, что это не могло быть самоубийством — он с кем-то боролся.

Полиция уже начала расследование дела по статье «Умышленное убийство». Причину смерти будет устанавливать судебно-медицинская экспертиза.

До этого в открытых источниках сообщалось, что после смерти космонавта Леонида Каденюка родственники не могли поделить его имущество, а точнее четырехкомнатную квартиру в центре Киева, так как сам космонавт завещание не оставил. После этого вдова рассказывала в прессе, что им с сыном поступают угрозы от старшего сына Леонида Каденюка — Владимира, который родился от первого брака.

Ранее в Санкт-Петербурге коуча обвинили в убийстве ребенка.

