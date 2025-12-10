На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ДНР задержали чиновника за получение крупной взятки

Пушилин: в ДНР задержали заммэра Снежного при получении взятки на 2 млн рублей
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Первый заместитель главы администрации городского округа Снежное в Донецкой народной республике задержан с поличным при получении крупной взятки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Первый заместитель главы администрации городского округа Снежное задержан с поличным при получении взятки», — написал чиновник.

Глава региона выразил уверенность в том, что следственные органы за короткое время проведут всестороннее расследование, по итогам которого будут приняты законные и принципиальные решения. 

Пушилин подчеркнул, что коррупционерам не место в администрации. По его словам, совесть государственного служащего должна быть максимально чистой, взяточничество недопустимо, особенно в период российско-украинского конфликта, когда продолжается «освобождение наших территорий и возрождение Донбасса». 

В начале октября Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО депутата Народного совета Донецкой народной республики Татьяну Бондаренко за получение взятки в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России ежегодно изменяется или отменяется до 40 тысяч незаконных правовых актов в сфере противодействия коррупции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами