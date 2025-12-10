В ДНР задержали чиновника за получение крупной взятки

Пушилин: в ДНР задержали заммэра Снежного при получении взятки на 2 млн рублей

Первый заместитель главы администрации городского округа Снежное в Донецкой народной республике задержан с поличным при получении крупной взятки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Первый заместитель главы администрации городского округа Снежное задержан с поличным при получении взятки», — написал чиновник.

Глава региона выразил уверенность в том, что следственные органы за короткое время проведут всестороннее расследование, по итогам которого будут приняты законные и принципиальные решения.

Пушилин подчеркнул, что коррупционерам не место в администрации. По его словам, совесть государственного служащего должна быть максимально чистой, взяточничество недопустимо, особенно в период российско-украинского конфликта, когда продолжается «освобождение наших территорий и возрождение Донбасса».

В начале октября Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО депутата Народного совета Донецкой народной республики Татьяну Бондаренко за получение взятки в размере 500 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в России ежегодно изменяется или отменяется до 40 тысяч незаконных правовых актов в сфере противодействия коррупции.