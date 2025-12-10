На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Лавров: Россия признательна КНДР за помощь в освобождении Курской области
Министерство обороны РФ

Россия искренне признательна КНДР за союзническую помощь в освобождении Курской области от бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на правительственном часе в Совете Федерации заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Искренне признательны корейским друзьям за союзническую помощь в освобождении Курской области от украинских боевиков,» — подчеркнул министр.

Кроме того, Москва видит большие перспективы в развитии двусторонних отношений в самых различных областях, «а также в совместных действиях в рамках Организации Объединенных Наций», подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также напомнил, что Москва развивает всеобъемлющее стратегическое партнерство с Пхеньяном на основе договора, подписанного лидерами двух стран летом 2024 года.

4 сентября Ким Чен Ын во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине сообщил, что КНДР будет поддерживать РФ в защите суверенитета и территориальной целостности. Сообщалось, что северокорейский лидер выразил радость от того, что снова встретился с российским коллегой, и положительно оценил динамичное расширение и развитие отношений между странами.

Ранее сообщалось, что в Курске планируют создать памятник северокорейским военным.

