Премьер Киргизии посетит Россию в декабре

Премьер Киргизии Касымалиев посетит РФ и примет участие в межправсовете ЕАЭС
РИА Новости

Премьер-министр Киргизии Адылбек Касымалиев 11-12 декабря посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского кабмина.

«В ходе рабочего визита председатель кабинета министров примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, а также в международной конференции по сотрудничеству в сфере науки и технологий», — говорится в заявлении.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин находился с официальным визитом в Киргизии с 25 по 27 ноября. Он провел переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Путин подчеркнул, что работа ОДКБ является элементом стабильности в нынешних неспокойных условиях, и РФ высоко оценивает результаты сотрудничества в рамках организации.

Ранее Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения.

