Украинские военные пожаловались на потерю морального духа

Times: украинские войска опасаются предательства от США на Донбассе
Reuters

Солдаты ВСУ опасаются предательства от США в мирных переговорах, а перспектива умереть за территории, которые могут быть отданы России путем дипломатии, подрывает их моральный дух. Об этом пишет The Times.

Издание пишет, что в условиях численного превосходства российской армии и истощения ВСУ перспектива того, что военные гибнут за земли, которые затем отдадут за столом мирных переговоров, «крайне негативно сказывается на их моральном состоянии». Один из украинских военных Павел Юрчук рассказал The Times, что дезертирство значительно сокращает ряды украинской армии.

«Наша самая большая проблема — это самовольное оставление солдатами своих подразделений, потому что часто их некем заменить. Из 100 человек, которые покидают наше подразделение, только 1 или 2% погибают. Остальные — раненые, отправляющиеся на лечение, или больные, и очень многие находятся в самоволке», — отметил он.

Солдат ВСУ также добавил, что после нескольких дней отдыха военные часто «убегают» и не возвращаются обратно на фронт.

Ранее военный эксперт рассказал об успехах российской армии в Харьковской области.

