Песков призвал чиновников быть аккуратными на фоне угроз со стороны Украины

Песков о словах Буданова: чиновникам в РФ нужно быть предельно аккуратными
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Госслужащие в России должны быть «предельно аккуратными» на фоне угроз со стороны спецслужб других государств, включая Украину. Об этом заявил RTVI официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, что Киев может прослушивать Кремль.

«Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские. Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными», — сказал Песков.

На прошлой неделе Буданов заявил, что украинская разведка имеет возможность прослушивать чиновников в Кремле.

В конце ноября Bloomberg слил «запись» разговора спецпредставителя президента США Стив Уиткоффа и помощника президента РФ Юрия Ушакова, во время которого они обсуждали американский план урегулирования конфликта.

Ранее на Украине нашли прослушку в квартире близкого к Зеленскому бизнесмена.

