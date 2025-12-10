Президент Украины Владимир Зеленский согласился провести выборы на Украине после того, как устранил оппозицию. Об этом на своей странице в соцсети X написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По его словам, украинский лидер согласился на изменение законодательства страны для проведения президентских выборов после запрета «всех оппозиционных политических партий и арестов политиков».

До этого президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно подискутировали о необходимости проведения на Украине выборов главы государства. Трамп выразил мнение, что сделать это давно пора, Зеленский в ответ заявил, что он готов, но только при определенных условиях. По словам Зеленского, ему нужно понимать, «как это сделать под ударами, под ракетами» и как организовать голосование находящихся на фронте военных. Кроме того, нужно определиться с законодательной основой для легитимности проведения выборов.

Номинальный срок полномочий украинского лидера истек в мае 2024 года, новые выборы не проводятся из-за военного положения, которое продлевается Верховной радой каждые три месяца.

Ранее Захарова назвала «цинизмом» требование Зеленского для проведения выборов.