NPR: бывший и.о. главы ФБР заявил о «впечатляющем» количестве контактов Трампа с Россией

Бывший и.о. главы ФБР Эндрю Маккейб рассказал в интервью радио NPR о «впечатляющем» количестве контактов людей из окружения президента США Дональда Трампа с российскими властями.

«Я не знаю, видели мы за всю историю такой пример количества, объема и значимости контактов между людьми из внутреннего окружения и вокруг президента [США Дональда Трампа], его штаба с нашим самым серьезным, нашим экзистенциальным международным врагом — правительством России», — сказал Маккейб.

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Бывший и.о. главы ФБР считает, что доказательства, которые уже на руках у специального прокурора по «российскому делу» в США Роберта Мюллера — включая новые данные о встрече в августе 2016 года между бывшим главой штаба Трампа Полом Манафортом и Константином Килимником, которого ФБР связывало с российской разведкой, — «чрезвычайно убедительны».

Ранее Маккейб сообщил, что президент России Владимир Путин убедил Трампа, что у КНДР нет дальнобойных ракет.

Россия отрицает сговор с штабом Трампа и вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году.