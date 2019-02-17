«Добротная провокация»: посольство о водружении флага России на собор в Солсбери

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Пресс-секретарь посольства России в Лондоне заявил, что российское дипведомство считает «добротной провокацией» водружение флага России на собор в Солсбери, если оно действительно было, передает РИА «Новости».

Как отмечается, официальной информацией российское посольство в связи с инцидентом не располагает.

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«Если водружение российского флага на соборе соответствует действительности, то выглядит это, на наш взгляд, как добротная провокация», — сказал представитель дипмиссии.

Он заявил, что за год Британия не предоставила доказательств причастности России к инциденту с отравлением в Солсбери, поэтому водружение российского триколора на собор может быть «неуклюжей попыткой еще раз ассоциировать Россию с печальными событиями».

Ранее сообщалось, что на соборе в британском Солсбери неизвестные вывесили флаг России.

4 марта 2018 года в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок» были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии властей Великобритании, ответственность за происшествие лежит на россиянах Александре Петрове и Руслане Боширове. В интервью RT они рассказали, что ездили в Солсбери, чтобы посмотреть на собор Девы Марии.

Россия не раз отрицала причастность к инциденту в Солсбери. Представитель МИД России Мария Захарова напомнила в ответ на реакцию британской стороны, что недавно в ведомстве утверждали, что паспорта подозреваемых были выданы на поддельные имена.