Axios: Мюллер назвал срок тюремного заключения Манафорта

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Специальный прокурор США Роберт Мюллер, занимающий расследованием «российского дела», заявил, что бывшего главу предвыборного штаба президента США Пола Манафорта нужно приговорить к многолетнему тюремному заключению за совершенные финансовые преступления. Об этом сообщает Axios.

По мнению Мюллера, его тюремное заключение должно продолжаться от 19,5 до 24,5 лет.

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«Власти согласны с оценкой... которой соответствует срок тюремного заключения от 235 месяцев (19 с половиной лет. – Газета.Ru) до 293 месяцев (24 года и пять месяцев. – Газета.Ru)», — говорится в размещенном документе.

Отмечается, что для 69-летнего Манафорта это будет равносильно пожизненному заключению.

Ранее cуд рассказал о ложных заявлениях Манафорта.