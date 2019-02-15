Эрдоган объяснил, почему Турции отказывают во вступлении в ЕС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, почему Турцию не хотят принимать в состав Евросоюза, передает РИА «Новости».
По его словам, все дело в том, что Турция — мусульманская страна.
«Нас в ЕС не принимают потому, что мы мусульмане. Так пусть скажут об этом прямо, но они не могут. На камеру говорят одно, а за закрытыми дверями другое», — заявил Эрдоган.
Он отметил, что стране постоянно ставят новые условия для вступления в ЕС.
«Начали с 15, а довели до 35», — посетовал Эрдоган.
Ранее сообщалось, что в ЕС заявили о «тупике» в переговорах по поводу вступления Турции в союз.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС. В 1987 страна направила свое заявление на членство в союзе, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.