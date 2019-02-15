В конгресс США хотят запретить выход страны из ДРСМД

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Конгрессмен Тулси Габбард внесла в палату представителей проект закона, по которому США запрещается выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится на сайте представителя конгресса.

Отмечается, что законопроект в случае одобрения поможет избежать эскалации новой холодной войны.

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По словам Габбард, прекращение ДРСМД повышает шансы начала ядерной войны, а это ставит под угрозу национальную безопасность страны и усугубляет имеющиеся в США проблемы.

«Закон о соблюдении Договора о РСМД обеспечит соблюдение нашей страной положений соглашения, запретив использование денег налогоплательщика для оружия, которое нарушит договор», — говорится в заявлении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и США не смогли договориться по ДРСМД.