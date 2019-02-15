Bloomberg: ЕС введет санкции против восьми россиян из-за Керченского пролива

Евросоюз решил ввести новые санкции против восьми россиян после конфликта в Керченском проливе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Отмечается, что имена тех, кто попадет в санкционный список, пока не разглашаются. Однако известно, что эти люди были как-то причастны к задержанию и аресту украинских моряков.

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По предварительным данным, фигурантам могут запретить въезд в ЕС и арестовать их счета в странах Евросоюза. Также уточняется, что «ни одна компания не станет мишенью».

Ранее сообщалось, что Bloomberg узнал о новых мерах США после свержения венесуэльского президента Николаса Мадуро.