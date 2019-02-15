Сеул поможет Вашингтону провести саммит Трампа и Ким Чен Ына

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Главы внешнеполитических ведомств Южной Кореи и Соединенных Штатов Кан Гён Хва и Майкл Помпео договорились сотрудничать при подготовке и проведении второго саммита глав США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, передает ТАСС со ссылкой на южнокорейский МИД.

По имеющимся данным, договоренность была достигнута в ходе переговоров Помпео и Кан Гён Хва 14 февраля в Варшаве на полях министерской встречи по Ближнему Востоку.

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Как отмечается, Кан Гён Хва пообещала оказать любое необходимое содействие для успешного проведения саммита. Также стороны в ходе переговоров затронули тему денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее издание Politico назвало дату и место саммита Трампа и Ким Чен Ына.