Палата представителей США приняла бюджет

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Большинство членов палаты представителей конгресса США проголосовали за принятие закона о бюджете ряда министерств до конца финансового года, чтобы избежать повторения бюджетного кризиса, передает РИА «Новости».

По данным агентства, теперь документ будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Ранее за принятие бюджета высказались в Сенате США.

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Бюджет предполагает выделение средств на строительство стены на границе США и Мексики, однако сумма гораздо меньше $5,7 млрд, которые требовал Трамп

При этом пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что Трамп подпишет одновременно бюджет, о котором договорились партии в конгрессе, и объявит ЧП на границе.