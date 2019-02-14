Спикер конгресса США отреагировала на планы введения ЧП

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси отреагировала на планы американского лидера Дональда Трампа ввести режим ЧП. Об этом сообщает агентство Reuters.

Она заявила, что на это действие будет подготовлен адекватный ответ.

Ранее лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в США, чтобы осуществить свои планы по строительству стены на границе с Мексикой. Одновременно с этим он собирается подписать закон о финансировании федерального правительства до сентября 2019 года.