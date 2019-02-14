«Нужно больше санкций»: США хотят усилить давление на Иран

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американская сторона выступает за ужесточение санкций против Ирана и усиление давления на нее, передает ТАСС.

По его словам, иранский народ должен получить то, «чего он на самом деле заслуживает».

«Мы думаем, что нам необходимо больше санкций, больше давления на Иран», — добавил Помпео.

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По его мнению, такие методы лишат иранскую «клептократию, религиозных лидеров в этой стране тех богатств и ресурсов», необходимые им для разрушения.

«США намерены убедить все страны мира, что в наших общих интересах лишить президента [Ирана Хасана] Роухани и [командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса «стражей исламской революции» генерала] Касема Сулеймани тех денег, которые им нужны для того, чтобы поддерживать деятельность крупнейшего в мире спонсора терроризма», — заключил Помпео.

Ранее сообщалось, что увеличилось число погибших в Индии при взрыве самодельной бомбы.