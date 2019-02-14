Лукашенко заметили на встрече глав России, Ирана и Турции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко был замечен на встрече лидеров России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. Об этом сообщает ТАСС.
Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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«Это не связано с астанинским форматом, просто воспользовались тем, что все вместе находятся в одном городе» — пояснил Песков.
Он добавил, что Путин предусмотрел такую возможность, чтобы Лукашенко мог пообщаться со своими коллегами, использовав свое местонахождение.
Ранее сообщалось, что на встрече Путина с Роухани возникли проблемы с переводом.