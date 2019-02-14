Япония изменила стратегию переговоров с Россией по Курилам

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Источник в японском правительстве рассказал, что страна собирается изменить стратегию переговоров с российской стороной по заключению мирного договора. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японские СМИ.

По его словам, японский премьер Синдзо Абэ собирался прийти к рамочному соглашению по Курильским островам с российской стороной к концу июня 2019 года, когда в Осаке состоится форум G20. Однако после встречи с президентом России Владимиром Путиным он понял неосуществимость этих намерений.

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«Прийти к чему-то за несколько месяцев по переговорам, которые не двигались долгие годы, это невозможно в принципе», — сказал источник.

Отмечается, что Абэ решил, что переговоры по мирному договору не будут ограничиваться 2019 годом. При этом в стране не уверены, что он сможет урегулировать этот вопрос до конца срока своих полномочий.

Ранее Абэ отказался отвечать на вопрос о Курилах в парламенте Японии.