Додон отказался отзывать посла в России

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не будет подписывать указ об отзыве посла республики в России Андрея Негуцы, если такое решение примет правительство, передает РИА «Новости».

«Отзыв послов - эксклюзивное право президента, которое не обойти», — сказал Додон.

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По его мнению, у правительства, возможно, не будет кворума для принятия такого решения.

«Надеюсь, глава Гагаузской автономии Ирина Влах, которая является членом кабинета, не поддержит решение об отзыве посла», — пояснил Додон.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Молдавии Александр Ройтман сообщил, что ведомство обратилось с просьбой к правительству страны отозвать Андрея Негуцу с должности посла республики в России.