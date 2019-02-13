США могут ввести санкции по «закону Магнитского» против Венесуэлы

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Представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс не исключил введение санкций по «закону Магнитского» против официальных лиц Венесуэлы, передает РИА «Новости».

«Некоторые люди, разумеется, дошли до этого уровня нарушения прав человека», — заявил Абрамс.

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«Закон Магнитского» предполагает санкции против иностранных чиновников за нарушения прав человека.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен вывести из-под санкций высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выразят поддержку лидеру оппозиции республики Хуану Гуайдо.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.