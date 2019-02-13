США могут ввести санкции по «закону Магнитского» против Венесуэлы
Представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс не исключил введение санкций по «закону Магнитского» против официальных лиц Венесуэлы, передает РИА «Новости».
«Некоторые люди, разумеется, дошли до этого уровня нарушения прав человека», — заявил Абрамс.
«Закон Магнитского» предполагает санкции против иностранных чиновников за нарушения прав человека.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен вывести из-под санкций высокопоставленных военных Венесуэлы, которые выразят поддержку лидеру оппозиции республики Хуану Гуайдо.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.