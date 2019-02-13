USA Today: семья Пола Уилана боится, что США бросят его «томиться» в российской тюрьме

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Семья задержанного в России по подозрению в шпионаже 49-летнего Пола Уилана опасается, что Госдепартамент США оставит его «томиться» в российской тюрьме, сообщила газета USA Today.

«Нет никаких доказательств» того, что Госдеп активно занимается «попыткой выяснить, как вернуть его домой», рассказал брат-близнец задержанного Дэвид Уилан.

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Семья Уилана опасается, что Госдепартамент пренебрегает его делом. По словам брата, американские чиновники сообщили семье, что «обстоятельства и детали» ареста Пола Уилана до сих пор не ясны. В свою очередь, это мешает Госдепу активнее задействовать все свои ресурсы для его освобождения, считает брат.

«Прошло шесть недель с тех пор, как государственный секретарь [США Майк] Помпео сказал, что США «выяснят больше [информации] об обвинениях [России в адрес Уиалана]», — сказал член семьи.

Тем не менее, семья получила помощь от сотрудников посольства США в России, заверил Дэвид Уилан.

Ранее сообщалось, что дипломаты США посетили задержанного в России по подозрению в шпионаже Уилана.