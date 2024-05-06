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Россиянин отсудил у администрации города более 10 млн рублей

Житель Кемерова отсудил у мэрии более 10 млн рублей за изъятый участок

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Pixabay

В Кемерове местный житель отсудил у администрации города крупную сумму за изъятие у него земельного участка и отсутствие выплаты за него. Об этом сообщили в пресс-службе судебного департамента по области.

Согласно материалам дела, в 2022 году у кузбассовца забрали земельный участок в Рудчничном районе города в связи с расширением природной территории местного значения «Природный комплекс Рудничный бор». За изъятую землю и недвижимость на ней мужчина должен был получить 9,6 млн рублей.

Однако мэрия города так и не перечислила потерпевшему компенсацию, в связи с чем кемеровчанин обратился в суд, который признал правомерность иска и удовлетворил его.

«Истец вправе рассчитывать на перечисление ему ответчиком денежной суммы, установленной вступившим в силу решением суда, в размере 9 696 135 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 8 марта 2023 года по 5 апреля 2024 года в размере 1 239 724 рубля 78 копеек», — рассказали в пресс-службе.

Ранее ставший инвалидом из-за травмы на работе житель Новокузнецка отсудил 5 млн рублей.

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