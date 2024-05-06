Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Переговоры по перемирию в Газе приостановлены

Переговоры по перемирию в Газе приостановлены из-за удара ХАМАС

close
100%
Doaa Rouqa/Reuters

Переговоры о временном перемирии в секторе Газа были приостановлены из-за того, что палестинское движение ХАМАС совершило обстрел района, где находится КПП «Керем-Шалом». Об этом сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

«В настоящий момент египетская сторона активизирует все свои контакты, чтобы сдержать очередной виток эскалации между Израилем и ХАМАС», — говорится в сообщении.

При этом другие подробности прекращения переговорного процесса не приводятся.

До этого сообщалось, что движение ХАМАС заявило о заинтересованности в соглашении с Израилем по прекращению огня. Сообщается, что ХАМАС уже передал ответ на предложение Египта по прекращению огня в ходе пятисторонних переговоров в Каире.

В движении заявили, что решительно настроены достичь «соглашения, которое удовлетворит национальные требования нашего народа». В качестве таких требований названо «полное прекращение агрессии Израиля», вывод сил ЦАХАЛ из всего сектора Газа, увеличение поставок гуманитарной помощи, начало восстановления сектора и «завершение сделки по обмену пленными».

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами