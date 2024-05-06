Переговоры по перемирию в Газе приостановлены

Переговоры о временном перемирии в секторе Газа были приостановлены из-за того, что палестинское движение ХАМАС совершило обстрел района, где находится КПП «Керем-Шалом». Об этом сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

«В настоящий момент египетская сторона активизирует все свои контакты, чтобы сдержать очередной виток эскалации между Израилем и ХАМАС», — говорится в сообщении.

При этом другие подробности прекращения переговорного процесса не приводятся.

До этого сообщалось, что движение ХАМАС заявило о заинтересованности в соглашении с Израилем по прекращению огня. Сообщается, что ХАМАС уже передал ответ на предложение Египта по прекращению огня в ходе пятисторонних переговоров в Каире.

В движении заявили, что решительно настроены достичь «соглашения, которое удовлетворит национальные требования нашего народа». В качестве таких требований названо «полное прекращение агрессии Израиля», вывод сил ЦАХАЛ из всего сектора Газа, увеличение поставок гуманитарной помощи, начало восстановления сектора и «завершение сделки по обмену пленными».

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.