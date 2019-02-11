МИД: Россия надеется на диалог с Украиной после президентских выборов

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Замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что в Москве надеются, что после новых выборов на Украине, страны смогут настроить конструктивный диалог, передает РИА «Новости».

По его словам, в Москве надеются, что на Украине рано или поздно наступит «протрезвление», и к власти придут политики, способные «отвечать за взятые на себя обязательства и реально оценивать ситуацию».

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«Хочется верить, что в Киеве все-таки возобладает линия не на конфронтацию, а на конструктивный диалог с Россией», — добавил Карасин.

Также он отметил, что страна готова к диалогу с Украиной только на основе «коренных интересов наших народов».

Ранее сообщалось, что в МИД пообещали отстаивать права на наблюдателей на выборах президента Украины.

Выборы украинского президента состоятся 31 марта.