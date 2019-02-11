NYT увидела новую зацепку в «российском деле» Мюллера

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Опубликованная стенограмма закрытого заседания в федеральном суде в Вашингтоне, на котором выступал один из главных прокуроров из команды специального прокурора США Роберта Мюллера, содержала «подсказку» на центральный элемент «российского дела». Об этом пишет американская газета The New Yok Times.

Стенограмма заседания была сильно отредактирована. Тем не менее, ранее в СМИ появлялась информация о возможном скором завершении «российского дела» в США. Как отмечает газета, документ говорит о том, центральным элементом в деле Мюллера по-прежнему стоит вопрос возможного сговора штаба президента США Дональда Трампа и России. Само заседание проводилось по вопросу возможной лжи следствию экс-главы штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

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Данный документ позволяет предположить, что спецпрокурор Роберт Мюллер продолжает придерживаться, по крайней мере, одной теории: начиная с того момента, когда в России начали поддерживать кандидатуру Трампа, другие люди были заняты обсуждением сделки, которая могла положить конец спору о ситуации с Россией и Украиной и, возможно, освободить Москву от экономических санкций, введенных Соединенными Штатами и их союзниками.

NYT пишет, что стенограмма показывает, что прокуроры Мюллера пристально расследуют те разговоры, которые велись между Манафортом и Константином Килимником о плане прекращения российско-украинского конфликта, который последовал в 2014 году.

Двое мужчин неоднократно общались по поводу так называемого «мирного плана» для Украины с августа 2016 года по 2018 год, говорится в материале.

Прокурор во время слушаний объяснил, почему предполагаемая ложь Манафорта имела значение.

«Это дает общее представление, что, на наш взгляд, происходит, и то, что мы предполагаем, является мотивом. Я думаю, это очень близко к центру того, что расследует канцелярия специального прокурора [Мюллера]», — сказал прокурор Эндрю Вайсманн.

Своими словами Вайсманн намекнул на суть расследования «российского дела», отмечает NYT.

Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году.