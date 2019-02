Лысый незагорелый Трамп насмешил пользователей соцсетей

Пользователь соцсетей Stone Cold опубликовал в своем твиттере обработанный в фоторедакторе снимок президента США Дональда Трампа, на котором американский лидер изображен без его фирменной прически и загара.

По словам пользователя, ему стало интересно, как бы выглядел Трамп с натуральным цветом кожи, без укладки и с неокрашенными волосами. Для этого он изменил цвет лица американского лидера, взяв за образец оттенок кожи вокруг глаз.

Реклама

«Полагаю, что так Дональд выглядел бы, будь он нормальным человеком», — написал Stone Cold.

Один из его подписчиков оценил идею и выложил в комментариях свой снимок Трампа «спустя год, проведенный в тюрьме без солярия».

Ранее NYT узнала секрет загара Трампа.

I wanted to see what would happen if I took the natural skin color from around his eyes and applied it to the rest of his face and took away the comb over and hair dye. So I guess this is what donald would look like if he was a normal man. pic.twitter.com/nnMTC1fNJc