Аваков назвал украинские выборы «ристалищем политической грязи»

Глава МВД Украины Арсен Аваков потребовал от кандидатов в президенты провести честные выборы, передает РИА «Новости».

Аваков заявил, что кандидатам необходимо собраться и договориться о честной конкуренции, а не участвовать в подлых провокациях.

Он также добавил, что украинский народ достаточно страдал, и заслуживает «честные выборы, а не ристалище политической грязи».

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«Ведь это так приятно честно выиграть выборы», — сказал Аваков.

Ранее президента Украины Петра Порошенко обвинили в выделении 2 млрд гривен из бюджета на подкуп избирателей.