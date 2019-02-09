Порошенко заподозрили в неуплате налогов

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнаружили в декларации украинского президента Петра Порошенко неуплату налогов и неуказанное туристическое судно, передает «Страна.ua».

Сообщается, что лидер Украины неправильно указал сведения, касающиеся недвижимости, движимости и своих доходов.

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Согласно данным документа, две квартиры, дом и участок дочь Порошенко записал на свою жену, но не задекларировал. Также президент не сообщил о владении туристическим судном. Кроме того, Порошенко не заплатил налог на продажу своего имущества в размере около $6,4 тыс.

Отмечается, что эти ошибки и неточности не стали основанием для отказа в регистрации кандидатом в президенты Украины.

Ранее сообщалось, что Порошенко обвинили в выделении 2 млрд гривен из бюджета на подкуп избирателей.