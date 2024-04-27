Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Великобритании рассказал, сколько Лондон будет поддерживать Киев

Премьер Британии Сунак: Лондон будет оказывать поддержку Киеву до 2030 года

close
100%
Thomas Peter/Pool/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в колонке для The Wall Street Journal заявил, что Лондон продолжит предоставлять Украине военную помощь текущего уровня по крайней мере до конца десятилетия.

«Великобритания стала первой страной, предоставившей Украине долгосрочные гарантии, которые я подписал во время визита в Киев в январе», — сообщил он.

По его словам, власти Великобритании обязуются поддерживать Украину по крайней мере на текущем уровне до конца десятилетия.

Также Сунак рассказал, что его страна увеличивает расходы на оборону до 2,5% ВВП. Он отметил, что королевство выделит еще $93,6 млрд на эти цели вплоть до 2030 года. Сейчас оборонные расходы страны составляют 2,3% ВВП.

До этого французский генерал Доминик Тренкан заявил, что поставляемое Западом Киеву в качестве военной поддержки вооружение не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ), если они не смогут решить проблему нехватки личного состава. По его словам, США и страны Евросоюза приложили усилия, чтобы поддержать Украину, а Киеву предстоит вложиться человеческими ресурсами, чтобы добиться необходимых целей.

Ранее в Пентагоне сочли, что пакет помощи от США не позволит Украине провести наступление.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами