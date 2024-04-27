Премьер Великобритании рассказал, сколько Лондон будет поддерживать Киев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в колонке для The Wall Street Journal заявил, что Лондон продолжит предоставлять Украине военную помощь текущего уровня по крайней мере до конца десятилетия.

«Великобритания стала первой страной, предоставившей Украине долгосрочные гарантии, которые я подписал во время визита в Киев в январе», — сообщил он.

По его словам, власти Великобритании обязуются поддерживать Украину по крайней мере на текущем уровне до конца десятилетия.

Также Сунак рассказал, что его страна увеличивает расходы на оборону до 2,5% ВВП. Он отметил, что королевство выделит еще $93,6 млрд на эти цели вплоть до 2030 года. Сейчас оборонные расходы страны составляют 2,3% ВВП.

До этого французский генерал Доминик Тренкан заявил, что поставляемое Западом Киеву в качестве военной поддержки вооружение не поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ), если они не смогут решить проблему нехватки личного состава. По его словам, США и страны Евросоюза приложили усилия, чтобы поддержать Украину, а Киеву предстоит вложиться человеческими ресурсами, чтобы добиться необходимых целей.

Ранее в Пентагоне сочли, что пакет помощи от США не позволит Украине провести наступление.