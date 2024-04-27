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Первый дилерский центр Lada откроют в Таджикистане

«АвтоВАЗ» вышел на рынок Таджикистана

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Lada

В Душанбе откроется первый дилерский центр Lada. Об этом сообщается на сайте торгового представительства России в Таджикистане.

Открытие дилерского центра Lada, соответствующего всем стандартам российского автопроизводителя, запланировано на III квартал 2024 года. В перспективе планируется открыть в Таджикистане еще два автосалона Lada, один из них будет расположен в городе Худжанд.

Дилерский центр в Душанбе займется продажей и сервисом автомобилей, а также обеспечением потребителей запасными частями.

В настоящее время автомобили Lada в Душанбе продаются на временной площадке дилера. Жители этой страны могут приобрести Lada Niva Legend.

В дальнейшем «АвтоВАЗ» планирует вывести на местный рынок Lada Granta, Vesta и Largus.

Ранее стало известно, когда «АвтоВАЗ» начнет выпуск предсерийных Lada Iskra.

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