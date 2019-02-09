В Совфеде не исключили начала партизанской войны в Венесуэле
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что венесуэльский кризис может превратиться в партизанскую войну, передает ТАСС.
«Надо сделать все, чтобы не допустить гражданскую войну», — отметил Климов.
Он отметил, что, если бы против стран применяли санкции, которые в настоящее время применяются против Венесуэлы, то ни одно бы правительство не удержалось.
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По мнению Климова, главный вопрос — перейдет ли сложная ситуация в стране в «фазу партизанской войны».
«Я думаю, что в США хватает людей, которые настаивают на военном вторжении, и я очень надеюсь, что их амбиции не будут реализованы», — подчеркнул Климов.
Ранее сообщалось, что контактная группа по Венесуэле призвала к мирному решению кризиса.