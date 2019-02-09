Путин ответил на приглашение посетить Италию

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Посол России в Италии Сергей Разов сообщил, что российский президент Владимир Путин принял приглашение итальянских властей посетить страну, передает РИА «Новости».

По его словам, Путин получил приглашение и «с удовлетворением принял» его. Конкретные сроки визита будут позднее согласованы по дипломатическим каналам, уточнил дипломат.

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«Не хочу забегать вперед, но понятно, что такой визит стал бы ключевым событием в наших двусторонних отношениях», — добавил Разов.

Ранее посол Италии назвал сроки возможного визита Путина.