Порошенко обвинили в выделении 2 млрд гривен из бюджета на подкуп избирателей

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Кандидат в президенты Анатолий Гриценко заявляет, что его соперник действующий президент Украины Петр Порошенко дал указание выделить 2 млрд гривен (5 млрд рублей) на подкуп избирателей, передает «Украинская правда».

«Я еще раз говорю под запись – пусть министр Аваков слушает: та информация, которой владею я – они решили выделить 2 миллиарда гривен на подкуп. Порошенко своих не даст. Это будут наши с вами деньги, чтобы купить снова людей, и чтобы дальше сидеть у корыта», — сказал Гриценко.

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Он также заявил, что за организацией этого стоят два человека.

Он рекомендовал МВД уже сейчас их вызвать, «превентивно брать показания, следить за ними».

При этом никаких подтверждающих документов Гриценко не показал.