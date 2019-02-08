В Кремле отреагировали на ситуацию с наблюдателями на Украине

В Кремле считают недопустимыми ограничения на работу наблюдателей от России на предстоящих президентских выборах на Украине, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что весьма негативное отношение было к этой ситуации — я имею в виду к действиям украинских властей по теме наблюдателей — было выражено со стороны ОБСЕ. В данном случае, мы также считаем недопустимым введение каких-либо ограничений на работу наблюдателей из одной из стран — в данном случае российских наблюдателей», — сообщил Песков.

Он добавил, что подобные меры приведут к понижению уровня легитимности проводимых выборов.