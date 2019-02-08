Мадуро подписал письмо Трампу

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал письмо американскому лидеру Дональду Трампу, в котором венесуэльцы призывают последнего не вмешиваться в дела страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Мадуро подписал письмо в рамках кампании по сбору подписей, которая призывает американские власти воздержаться от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

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По данным агентства, Маудро оставил свою подпись под коллективным обращением в одном из центров по сбору подписей на площади Боливара в Каракасе. Он посетил его вместе со своей супругой Силией Флорес.

Ранее Мадуро заявил, что новых президентских выборов в стране в ближайшее время не будет.