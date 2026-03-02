Трамп утверждает, что Иран лишился всего военного командования

Президент США Дональд Трамп утверждает, что «все» военное командование Ирана «ликвидировано». Соответствующее заявление американский лидер сделал в видеообращении, опубликованном в его социальной сети Truth Social.

По его словам, «многие» иранские военные якобы хотят сдаться, чтобы «спасти жизнь».

«Они хотят предоставления им иммунитета. Тысячи из них звонили», — добавил глава Белого дома.

Накануне Трамп заявил, что операция по ликвидации иранского военного руководства «одним махом» прошла успешно.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

