Песков ответил на вопрос об эвакуации Мадуро из Венесуэлы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной эвакуации президента Николаса Мадуро из Венесуэлы в связи с внутриполитическим кризисом, передает ТАСС.

«Никак эта тема не фигурирует и не поднимается», — сказал Песков.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что он благодарен своему российскому коллеге Владимиру Путину, который выступил против агрессии в стране.

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Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.