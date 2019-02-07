Медведчук выступил на Первом канале с критикой выборов на Украине

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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук в эфире программы «Большая игра» на Первом канале выразил уверенность, что на выборах на Украине будут подкупать избирателей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня будет предприниматься все: фальсификации, подкуп избирателей», — сказал Медведчук о предстоящих выборах президента на Украине.

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При этом политик не стал пояснять, какой из кандидатов, по его мнению, будет подкупать избирателей.

Он добавил, что «нереальное» количество участников грядущих выборов (по его словам, более 40) следует считать «одной из самых больших фальсификаций».

Ранее Медведчук ответил на обвинения в госизмене. Он подчеркивал, что не намерен менять свою точку зрения по Донбассу.