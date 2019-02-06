В Киеве подтвердили включение россиян в список наблюдателей на выборы

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Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что ОБСЕ включила двух россиян в список наблюдателей на президентские выборы, передает РИА «Новости».

Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

По его словам, наблюдателями от России являются две женщины.

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Он также подчеркнул, что ведомство не будет передавать анкеты двух российских женщин в ЦИК.

Ранее СМИ сообщили, что двух россиян включили в число экспертов ОБСЕ на украинских выборах.