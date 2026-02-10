Размер шрифта
Правоохранители выявили подпольное производство алкоголя в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии нашли подпольный цех с контрафактными коньяком и водкой

Сотрудники полиции и УФСБ России по Кабардино-Балкарии выявили в Баксанском районе подпольный цех по производству и розливу контрафактного коньяка и водки. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале.

По данным оперативников, 24-летний житель Баксанского района организовал в подвале дома, принадлежащего его родственникам, подпольный цех по производству алкоголя, оснастив помещение специализированным оборудованием для розлива и смешивания компонентов.

В ходе проверки на подпольном производстве было обнаружено более пяти тысяч бутылок немаркированного коньяка и водки, имитирующих продукцию известных брендов, а также свыше 1,9 тысячи пустых бутылок с этикетками от водки и коньяка.

Согласно результатам экспертизы, изъятая продукция общей стоимостью более 1,7 млн рублей не соответствует требованиям ГОСТ по органолептическим и физико-химическим показателям.

В отношении организатора подпольного производства возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ о производстве, хранении и сбыте продукции без обязательной маркировки, а также о незаконном производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции. Санкции по этим статьям предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее россиян предупредили о подорожании водки и коньяка.
 
